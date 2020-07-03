Вандалы осквернили статую Русалочки обвинениями в расизме

Памятник героине сказки Ханса Кристиана Андерсена «Русалочка» снова подвергся нападению вандалов, сообщает Sky News.

На памятнике Русалочке появилась надпись на английском Rasict Fish («расистская рыба»). Полицейские собрали улики на месте происшествия и изучают их, чтобы принять решение о дальнейшем расследовании.

Статую Русалочки установили в Копенгагене в 1913 году. В 1964 и в 1984 годах у нее отпиливали голову, в 1998 — руку, в 2003 с помощью взрывчатки статую столкнули с постамента.

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