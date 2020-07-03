Вандалы осквернили статую Русалочки обвинениями в расизме

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Граффити «Расистская рыба» на статуе Русалочки в Копенгагене, 3 июля 2020 года Граффити «Расистская рыба» на статуе Русалочки в Копенгагене, 3 июля 2020 года
Граффити «Расистская рыба» на статуе Русалочки в Копенгагене, 3 июля 2020 года
Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/Reuters

Памятник героине сказки Ханса Кристиана Андерсена «Русалочка» снова подвергся нападению вандалов, сообщает Sky News.

На памятнике Русалочке появилась надпись на английском Rasict Fish («расистская рыба»). Полицейские собрали улики на месте происшествия и изучают их, чтобы принять решение о дальнейшем расследовании.

Статую Русалочки установили в Копенгагене в 1913 году. В 1964 и в 1984 годах у нее отпиливали голову, в 1998 — руку, в 2003 с помощью взрывчатки статую столкнули с постамента.

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