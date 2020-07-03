Генри Кавилл ответил на слухи о возвращении к роли Супермена

В новом интервью изданию Variety актер Генри Кавилл ответил на слухи о своем возвращении к роли Супермена.

По словам Кавилла, эти слухи становятся «все более дикими», что иногда его печалит. «Нет, ничего подобного. Никаких решений, никаких переговоров. Но важно, что людям это интересно, они любят Супермена», — отметил он, порадовавшись тому, что поклонники снова хотят видеть Супермена на экране. «В идеальном мире я бы, конечно, с удовольствием снова сыграл его», — сказал он.

О том, что компания Warner Bros. ведёт переговоры с Генри Кавиллом о роли Кларка Кента, стало известно в конце мая. Сообщалось, что его рассматривают на участие в фильмах «Шазам-2», «Аквамен-2» и «Чёрный Адам», писал NEWS.ru.

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