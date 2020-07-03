Фадеев посмеялся над советующей ему «перестать жрать» фанаткой

Продюсер Максим Фадеев ответил фанатке, посоветовавшей ему в комментариях в Instagram «перестать жрать».

«Жрать перестаньте и похудеете. Вот и весь секрет. ПП (правильное питание) и антицеллюлитный массаж, 10 кг минимум уйдет в течение двух месяцев», — порекомендовала ему она. «Я столько на своем веку повидал вот таких знатоков, тысячи! Один эмоциональней другого!» — посмеялся он.

Недавно Фадеев похудел на 100 килограммов и не скрывает этого. Также известно, что его пример мотивировал на похудение продюсера Иосифа Пригожина.

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