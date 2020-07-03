Создатели «Мира Дикого запада» снимут сериал на основе игры «Fallout»

Режиссеры сериала «Мир Дикого запада» Лиза Нолан и Джонатан Нолан намерены вместе с компанией Amazon снять многосерийное шоу на основе популярной известной видеоигры «Fallout», сообщает The Hollywood Reporter.

«Fallout — одна из величайших игровых серий всех времен <...> Мы невероятно рады сотрудничать с Тоддом Ховардом и остальной командой в Bethesda, чтобы подарить эту огромную, подрывную и мрачно-смешную вселенную с Amazon Studios», — говорится в совместном заявлении Ноланов.

По информации режиссеров, если Amazon понравится концепция сериала, то к его производству приступят сразу же, минуя пилотную стадию.

Имена актеров и сценаристов новой картины пока не разглашаются.

Серия игр «Fallout» дебютировала в 1997 году и быстро заняла первые строчки в рейтингах игровых журналов, продолжая оставаться популярной у геймеров до сих пор. Действие игры разворачивается в апокалиптичном будущем, где человеческая цивилизация выживает в радиоактивной пустыне после ядерной войны.

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