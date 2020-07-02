Умер писавший песни для Кобзона и Антонова поэт Борис Дубровин

Поэт и писатель Борис Дубровин скончался несколько дней назад на 95-м году жизни.

Дубровин умер в своей квартире, до смерти с ним рядом находилась жена Валентина Тарасовна. «Предварительной причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность», — цитирует осведомленный источник сайта kp.ru.

Борис Дубровин — автор песен «От печали до радости» Юрия Антонова, «Любви негромкие слова» Анны Герман, «Вся жизнь моя» Андрея Миронова, также же писал песни для Иосифа Кобзона, Муслима Магомаева, Эдуарда Хиля, Валерия Леонтьева, Ларисы Долиной.

Работал с композиторами Владимиром Шаинским, Давидом Тухмановым, Игорем Крутым, Аркадием Хаславским и др. Всего выпустил около 20 сборников стихов и 6 прозаических произведений.