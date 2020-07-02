Режиссер «Движения вверх» поможет оставшемуся без матери сыну тренера Кондрашина

Режиссер «Движения вверх» Антон Мегердичев окажет поддержку сыну известного баскетбольного тренера Владимира Кондрашина - прототипа главного героя в фильме. Об этом он сказал «Газете.Ru».

Юрий Кондрашин, прикованный к инвалидному креслу с детства, остался без опекуна после смерти своей матери Евгении. В связи с этим Российская федерация баскетбола (РФБ) объявила о сборе средств в его поддержку.

«Конечно, да. Я вообще считаю, что надо помогать всем инвалидам, независимо от того, чьи это дети. Я соболезную семье, это действительно большая утрата», — ответил Мегердичев на вопрос о том, планирует ли он присоединиться к акции РФБ.

Вдова Кондрашина Евгения неоднократно критиковала фильм «Движение вверх». По ее словам, в картине были «искажены» личные взаимоотношения героев фильма и их родственников.

Она также выступала против использования имен семьи в ленте. По этой причине фамилию тренера сборной заменили на Гаранжин. Кроме того, вдова Кондрашина посчитала неудачной роль Владимира Машкова в образе тренера Гаранжина.

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