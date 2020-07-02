Серебренников рассказал, что у него нет денег на выплату Минкульту

Режиссер Кирилл Серебренников, осужденный по делу «Седьмой студии» рассказал, что у него нет денег на компенсацию ущерба министерству культуры. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

«Я живу в Москве. Я могу выехать в любое место в России из Москвы, но страну не могу покинуть, пока не выплачу большую сумму Минкульту, которой у меня определенно нет», — сказал Серебренников.

Режиссер выразил надежду, что придет день, когда все изменится и его оправдают.

Серебренникова и еще двух фигурантов дела суд обязал выплатить министерству культуры суммарно почти 129 млн рублей.

Фигурантами дела «Седьмой студии» являются худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, экс-гендиректор АНО «Седьмая студия» Юрий Итин, Алексей Малобродский, бывший главный бухгалтер АНО «Седьмая студия» Нина Масляева. Всех их обвиняют в хищении 133 млн руб. бюджетных денег, выделенных на развитие современного искусства в России.

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