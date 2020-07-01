Адвокат Ефремова не ждал появления нового потерпевшего в деле о ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с «Вечерней Москвой» удивился появлению нового потерпевшего в деле о смертельном ДТП с участием артиста.

Четвертым потерпевшим стал второй сын погибшего в аварии водителя Сергея Захарова. «Скоро всей деревней будут претендовать на то, чтобы стать потерпевшими», — сказал Пашаев, не ожидавший такого противостояния между родственниками. «Сожительница, с которой он фактически проживал, не имеет никакого отношения», — прокомментировал Пашаев шансы гражданской жены Захарова стать потерпевшей.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Ефремов находится под домашним арестом.

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