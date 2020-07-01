Друзья указали на подозрительное обстоятельство гибели Максима Парфенова

Друзья погибшего актера Максима Парфенова указали на подозрительное обстоятельство его гибели в беседе с «Московским комсомольцем».

Знакомый Парфенова заметил, что СМИ называют датой смерти актера 30 июня, однако до этого в его Instagram появился комментарий с соболезнованиями. «Если Максим сегодня погиб, то почему 2 дня назад был оставлен комментарий под его последней фотографией в Instagram со словами соболезнования?» — задается вопросом анонимный приятель. «Не могу поверить в его смерть, это ужасно, работали вместе ведущими. В последний раз виделись в прошлом году, у него все было хорошо», — уточнил он.

Тело Максима Парфенова нашли под окнами квартиры его матери на днях. Очевидцы рассказали, что он сорвался с 11 этажа.

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