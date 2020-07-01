Сценарист «Холодного сердца» раскрыла тайну зовущего Эльзу голоса
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Сценарист «Холодного сердца 2» Дженнифер Ли раскрыла тайну зовущего главную героиню в Зачарованный лес голоса, сообщает ScreenRant.
Об этом Ли рассказала в документальном фильме о съемках анимационной картины. «Мы решили наконец ответить на этот вопрос. Таинственный голос принадлежит маме Эльзы и Анны», — сказала она.
Ранее поклонники мультфильма предполагали, что таинственный поющий голос может принадлежать самой Эльзе или лесному духу.
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