Экс-главбуха «Седьмой студии» Масляеву освободили от наказания

Мещанский суд Москвы огласил приговор в отношении бывшего главбуха «Седьмой студии» Нины Масляевой в рамках дела о хищении почти 129 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Экс-главбух получила наказание в виде двух лет и трех месяцев колонии, однако затем ее освободили от него.

«Назначить Масляевой наказание в виде двух лет и трех месяцев. Приговор в части наказания к исполнению не приводить», — огласил судья.

Такое решение было принято в связи с тем, что Масляева уже отбыла свое наказание в СИЗО и под домашним арестом в ходе следствия.

Фигурантами дела «Седьмой студии» являются худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, экс-гендиректор АНО «Седьмая студия» Юрий Итин, Алексей Малобродский, бывший главный бухгалтер АНО «Седьмая студия» Нина Масляева. Всех их обвиняют в хищении 133 млн руб. бюджетных денег, выделенных на развитие современного искусства в России.

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