Суд пообещал опубликовать приговор Серебренникову

Мещанский суд Москвы пообещал опубликовать приговор режиссеру Кириллу Серебренникову после его вступления в силу, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение суда.

Ранее в картотеке дела появилась отметка, что публикация запрещена, но в суде объяснили это сбоем в системе. Запрещают к публикации, как правило, только приговоры по делам, рассмотренным в закрытом режиме, маркированным грифом «секретно», с участием несовершеннолетних и т.д.

Мещанский суд Москвы в пятницу огласил приговор по громкому делу «Седьмой студии»: условные сроки и штрафы получили Серебренников, Алексей Малобродский и Юрий Итин, Софья Апфельбаум – только штраф в 100 тысяч рублей, но из-за истечения сроков платить его не нужно. При этом мужчин признали виновными в хищении без малого 129 миллионов рублей, а Апфельбаум – в халатности при приеме документов на выплату, поскольку она тогда возглавляла департамент в Минкультуры.

Ранее Мещанский суд спустя полтора года завершил рассмотрение «театрального» дела. Режиссер Кирилл Серебренников, продюсер Алексей Малобродский и экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин получили условные сроки и штрафы — они признаны виновными в хищении 129 млн рублей из госбюджета. В действиях экс-сотрудницы Минкульта Софьи Апфельбаум суд усмотрел халатность — ей дали штраф, но освободили от его уплаты.

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