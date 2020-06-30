Компании Cirque du Soleil грозит банкротство из-за пандемии

Организующая цирковые шоу канадская компания Cirque du Soleil просит защитить ее от банкротства. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Так, в связи с пандемией коронавируса артистам пришлось приостановить работу над 44 постановками.

В ближайшее время компания будет вынуждена оставить в штате лишь 213 сотрудников, сократив 3500 человек.

Чтобы спасти себя, компания подала заявление о защите от банкротства. Сейчас ей удалось заключить соглашение с действующими акционерами, что позволит ей получить денежные средства и сохранить контроль над ситуацией.