Анита Цой госпитализирована с коронавирусом

Певицу Аниту Цой госпитализировали с коронавирусной инфекцией в одну из столичных клиник, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря артистки Анну Кружель.

По словам Кружель, Анита соблюдала все меры предосторожности, связанные с пандемией коронавируса в мире, поэтому трудно сказать, каким образом она могла заразиться.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 10 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тыс. человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Анита Цой заявила, что Лещенко находится в опасной ситуации из-за коронавируса

— Лолита снялась в клипе у Аниты Цой

— Анита Цой отменила гастроли из-за травмы