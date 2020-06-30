Анита Цой госпитализирована с коронавирусом
Певицу Аниту Цой госпитализировали с коронавирусной инфекцией в одну из столичных клиник, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря артистки Анну Кружель.
По словам Кружель, Анита соблюдала все меры предосторожности, связанные с пандемией коронавируса в мире, поэтому трудно сказать, каким образом она могла заразиться.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
Всего в мире число зараженных превышает 10 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тыс. человек.
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