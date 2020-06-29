На посетившую Дивеевский монастырь Волочкову составили протокол
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На балерину Анастасию Волочкову, посетившую Дивеевский монастырь, составили административный протокол, сообщает издание «Подъем».
Протокол составлен по ст. «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
Волочкова отказалась подписывать протокол и пригрозила устроить скандал.
«Я своим именем урегулирую этот процесс. Потому что вы не мужчины», — заявила Волочкова.
Балерина в Instagram высказала претензию губернатору из-за того, что он «против добра» и приезда паломников.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что Волочкова попала в монастырь «окольными путями» и «не без помощи местных друзей».