Звезда «Бумера» о радужном логотипе BMW: нравится им ЛГБТ — пускай будет

Актер Владимир Вдовиченков, исполнивший одну из главных ролей в фильме «Бумер», оценил решение компании BMW добавить к своему логотипу ЛГБТ-флаг.

«Они владельцы, они хозяева — что хотят, то и делают. Нравится им ЛГБТ — пускай будет. Мне кажется, каждый имеет право раскрашивать свое детище так, как ему нравится», — сказал актер «Газете.Ru».

Ранее немецкий автопроизводитель изменил фотографию официального профиля на Facebook, поместив на фон флаг движения ЛГБТ.

В BMW призвали пользователей принять этот пост уважительно и избегать проявлений ненависти.

Ранее посольство Великобритании в Москве вывесило радужный флаг ЛГБТ. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что таким образом хотят «выразить солидарность с представителями ЛГБТ-сообщества в России и во всем мире».

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