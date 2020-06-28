У режиссера фильма Собчак диагностировали перелом после нападения в монастыре

У режиссера Сергея Ерженкова диагностировали перелом кисти после конфликта в Среднеуральском женском монастыре. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, врачи травматологического пункта №2 в Екатеринбурге диагностировали перелом шиловидного отростка левой лучевой кости.

Ранее журналистка Ксения Собчак заявила, что в Среднеуральском монастыре произошло нападение на нее и ее коллег. В монастыре съемочная группа снимала сюжет о запрещенном в служении схиигумене Сергии, который отрицает пандемию коронавируса.

Отец Сергий был отстранен от проповедей в конце апреля после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы и назвал ситуацию в коронавирусом «псевдопандемией». В конце мая священнику запретили проводить службы из-за нарушения запрета.

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