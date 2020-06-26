Глава СТД Калягин отрицает существование «преступной группировки» с Серебренниковым

Глава Союза театральных деятелей Александр Калягин заявил, что не согласен с утверждениям суда о существовании «преступной группировки во главе с Кириллом Серебренниковым», передает «Интерфакс».

«Какая это преступная группа? Убежден, что Кирилл занимался творчеством, и, прежде всего, хотел успешно воплотить свои идеи, реализовать проект «Платформа», продвинуть инновационное искусство», — сказал Калягин.

Он допустил, что режиссер мог не соблюсти какие-то правила, но не с целью обогатиться, а только ради дела.

При этом Калягин отметил, что воспринял с облегчением приговор суда в отношении фигурантов дела «Седьмой студии». Главное, что Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский, Юрий Итин на свободе, подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Суд приговорил Серебренникова к трем годам условно и штрафу в 800 тысяч рублей, Малобродского – к двум годам условно и штрафу в 300 тысяч рублей, а Итина — к трем годам условно и штрафу в 200 тысяч рублей. Они также должны будут выплатить 129 млн рублей по гражданскому иску Министерства культуры.

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