Лунгин о приговорах по делу «Седьмой студии»: счастье, что никто не будет сидеть

Сценарист и продюсер Павел Лунгин прокомментировал приговор фигурантам дела «Седьмой студии».

В разговоре с «Газетой.Ru» он назвал счастьем то, что ни один из фигурантов не окажется в тюрьме.

«Не будем кокетничать — счастье, что никто из них не будет сидеть, не пойдет в автозак, не поедет в СИЗО. Но с другой стороны – падают с крыши кирпичи: какое счастье, по голове не попал, а только ногу сломал! Все это продолжалось так долго, настолько было оторвано от реальности, столько было ненужной жестокости. Нельзя к этому относиться как к чему-то нормальному и человеческому», — пояснил Лунгин.

В качестве примера сценарист привел мифологический сюжет о встрече Одиссея и циклопа Полифема.

«Представьте, что Полифем хватает Одиссея и спрашивает: поджарить тебя или сварить? Маленький человек кричит, а циклоп говорит: «Да ладно тебе, я пошутил», — и бросает его обратно в один загон к козам», — сказал собеседник издания.

Ранее суд признал Серебренникова виновным в хищении почти 129 млн рублей и приговорил его к трем годам условно. Условные сроки также получили продюсер Алексей Малобродский и бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин.

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