Лунгин призвал Минкультуры изменить способ отчетности после приговора Серебренникову

Минкультуры следует изменить способ финансовой отчетности после приговора режиссеру Кириллу Серебренникову. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал народный артист России Павел Лунгин.

«Я бы хотел, чтобы Минкультуры изменило способ отчетности финансирования. Выдавать деньги по готовому продукту – невозможно. Отчитываться за каждую приобретенную скрепку – невозможно. Все нарушают эти законы. Человека, работающего с государственными деньгами, могут обвинить, арестовать, подсылать к нему бесконечные проверки. В конечном счете – все ходят под постоянной угрозой», — сказал он.

Лунгин выразил надежду, что штраф в размере 128 миллионов рублей, который предстоит выплатить Серебренникову и двум его коллегам, будет отменен.

«Я не знаю, как можно отдать 128 млн рублей. Может быть, министерство культуры откажется от этого иска. Очень хочется верить, что Ольга Любимова будет менять эту ужасную систему отчетности, пришедшую к нам из глубины советских времен», — подчеркнул артист.

Ранее суд признал Серебренникова виновным в хищении почти 129 млн рублей и приговорил его к трем годам условно. Условные сроки также получили продюсер Алексей Малобродский и бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин.

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