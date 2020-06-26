Адвокат Серебренникова обжалует приговор
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Адвокат Кирилла Серебренникова заявил, что обжалует приговор по делу «Седьмой студии», пишет РИА «Новости».
«Мы будем обжаловать приговор, считаем его неправосудным, будем добиваться оправдания», — сказал Дмитрий Харитонов.
Суд приговорил Серебренникова и Юрия Итина к трем годам условно, Алексея Малобродского – к двум годам условно. Также Серебренников, Малобродский и Итин должны будут заплатить 800 тысяч, 300 тысяч и 200 тысяч рублей штрафа соответственно.
Софья Апфельбаум освобождена от наказания из-за истечения срока давности.
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