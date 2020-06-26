Дмитрий Быков оценил условный приговор Серебренникову

Писатель и журналист Дмитрий Быков оценил условный приговор, назначенный режиссеру Кириллу Серебренникову по делу «Седьмой студии».

«Хуже, чем хотелось бы, но лучше, чем могло бы», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

Ранее суд признал Серебренникова виновным в хищении почти 129 млн рублей и приговорил его к трем годам условно. В свою очередь обвинение просило для режиссера шесть лет колонии.

Условные сроки также получили продюсер Алексей Малобродский и бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин. Кроме того, всем троим назначено взыскание в размере 129 миллионов рублей и запрет занимать административные должности.

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