Скончалась актриса Ирина Замотина

Умерла актриса театра имени Ленсовета Ирина Замотина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу театра.

Замотина скончалась 24 июня на 82-м году жизни в Санкт-Петербурге.

Актриса работала в театре имени Ленсовета с 1963 года. Она известна по ролям в постановках «Мой бедный Марат», «Человек и джентльмен», «Малыш и Карлсон», «Сплошные неприятности», «Укрощение строптивой», «Солдат и змея» и многих других.

Также Замотина снималась в сериалах «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей» и в фильме «На войне как на войне».