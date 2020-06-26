Телеведущий и шеф-повар Ивлев развелся после 23 лет брака

Известный шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев развелся с женой после 23-летнего брака. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что заседание, связанное с разводом, состоялось в столичном мировом суде по инициативе бывшей супруги Марии Ивлевой. Пара находилась в бракоразводном процессе с марта 2020 года.

Супруга решилась на развод после того, как повар завел роман с 27-летней журналисткой Валерией Куденковой. Кроме того, она планировала забрать дочь Машу и подать на алименты.

По данным издания, в Тимирязевском суде иск Ивлевой был удовлетворен, развод пары состоялся.