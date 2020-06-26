Толпа собралась перед судом, где огласят приговор Серебренникову

У Мещанского суда Москвы, где в пятницу, 26 июня, огласят приговор режиссеру Кириллу Серебренникову, собралась толпа людей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что полицейские выставили металлические ограждения перед территорией суда, документы правоохранители и приставы проверяют до входа в здание.

Полицейские через мегафон предупреждают сторонников Серебренникова и журналистов о соблюдении социальной дистанции.

Заседание суда начнется в 11.00 мск.

Фигурантами дела «Седьмой студии» являются худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, экс-гендиректор АНО «Седьмая студия» Юрий Итин, Алексей Малобродский, бывший главный бухгалтер АНО «Седьмая студия» Нина Масляева. Всех их обвиняют в хищении 133 млн руб. бюджетных денег, выделенных на развитие современного искусства в России.

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