«Унесенные ветром» вернут на HBO Max после снятия фильма из-за протестов в США

Фильм «Унесенные ветром» вернут на стриминговую платформу HBO Max после того, как картина была снята из-за проходящих в США протестов. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

При этом к фильму будет добавлен дисклеймер, в котором профессор Чикагского университета кинематографии Жаклин Стюарт объяснит контекст киноленты.

Перед просмотром «Унесенных ветром» зрители увидят ролик, где Стюарт расскажет о том, что «против фильма неоднократно протестовали из-за романтизации довоенного Юга и стереотипного изображения темнокожих персонажей».

Ранее фильм был снят с платформы две недели назад.

Фильм «Унесенные ветром» рассказывает о Гражданской войне в США, длившейся в период с 1861 по 1865 год. Главной героиней картины является Скарлетт О'Хара, которая пытается выжить в период междуусобиц и найти своею любовь, ее сыграла актриса Вивьен Ли.

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