Основатель Pink Floyd призвал не забывать о вкладе СССР в победу над фашизмом

Британский музыкант Роджер Уотерс, один из основателей группы Pink Floyd призвал Запад не забывать о ключевом вкладе СССР в победу над фашизмом, пишет RT.

«Именно русские разгромили нацистов и выиграли Вторую мировую войну для всего остального мира. Не отважные британцы или прибывшие на помощь из Северной Атлантики силы, а именно русский народ принес величайшую жертву, чтобы сдержать нацистов и победить их», — сказал Уотерс.

Музыкант назвал антироссийские настроения «совершеннейшим безумием» и призвал «не потрясать оружием» перед Россией.