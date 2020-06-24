Солист Panic! At The Disco запретил штабу Трампа использовать его музыку

Вокалист группы Panic! At The Disco Брендон Ури призвал предвыборный штаб президента США Дональда Трампа прекратить использовать его музыку на митингах. Об этом музыкант написал на своей странице в Twitter.

«Вам этого никто не предлагал. Прекратите включать мою песню», – заявил певец.

Кроме того, Ури призвал американцев голосовать против «монстра» Трампа на предстоящих выборах, так как президент не представляет идеалы американского общества.

Выборы президента США должны состояться 3 ноября текущего года. Основными кандидатами считаются нынешний американский лидер республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент США демократ Джо Байден.

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