Солист Panic! At The Disco запретил штабу Трампа использовать его музыку
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Вокалист группы Panic! At The Disco Брендон Ури призвал предвыборный штаб президента США Дональда Трампа прекратить использовать его музыку на митингах. Об этом музыкант написал на своей странице в Twitter.
«Вам этого никто не предлагал. Прекратите включать мою песню», – заявил певец.
Кроме того, Ури призвал американцев голосовать против «монстра» Трампа на предстоящих выборах, так как президент не представляет идеалы американского общества.
Выборы президента США должны состояться 3 ноября текущего года. Основными кандидатами считаются нынешний американский лидер республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент США демократ Джо Байден.
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