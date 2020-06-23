Почтовые марки к 50-летию группы Queen выпустили в Британии

В Британии королевская почта выпустила почтовые марки с изображением участников музыкальной группы Queen. Об этом сообщает The Guardian.

Всего было выпущено 13 почтовых марок с изображением участников группы, а также обложек их альбомов Sheer Heart Attack, News of the World, Greatest Hits и других.

Марки поступят в продажу с 9 июля.

Ранее в Британии были выпущены почтовые марки с изображениями только двух музыкальных коллективов: в 2007 году с The Beatles и в 2016 году с Pink Floyd.