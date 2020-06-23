Роман Виктюк назвал враньем обвинение Райкова в изнасиловании
Театральный режиссер Роман Виктюк назвал враньем обвинение в изнасиловании, которое секретарь театра Виктюка выдвинула против его директора Валерия Райкова.
«Это вранье! Я с ним разговаривал только что, никаких обвинений ему не предъявлено. Все», — сказал Виктюк, отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.Ru».
Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что в полицию с заявлением об изнасиловании обратилась секретарь театра Виктюка.
По словам женщины, инцидент произошел на съемной квартире Валерия Райкова в Москве. Сама потерпевшая в этот момент находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Позднее медицинские эксперты действительно выявили следы насилия. По факту обращения проверку проводят правоохранительные органы.
Сам Валерий Райков назвал это обвинение «чушью» и заявил, что ему ничего об этом не известно.
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