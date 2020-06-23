Роман Виктюк назвал враньем обвинение Райкова в изнасиловании

Театральный режиссер Роман Виктюк назвал враньем обвинение в изнасиловании, которое секретарь театра Виктюка выдвинула против его директора Валерия Райкова.

«Это вранье! Я с ним разговаривал только что, никаких обвинений ему не предъявлено. Все», — сказал Виктюк, отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.Ru».

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что в полицию с заявлением об изнасиловании обратилась секретарь театра Виктюка.

По словам женщины, инцидент произошел на съемной квартире Валерия Райкова в Москве. Сама потерпевшая в этот момент находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Позднее медицинские эксперты действительно выявили следы насилия. По факту обращения проверку проводят правоохранительные органы.

Сам Валерий Райков назвал это обвинение «чушью» и заявил, что ему ничего об этом не известно.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Директор театра Виктюка назвал чушью обвинение в изнасиловании