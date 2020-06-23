Директора театра Виктюка обвинили в изнасиловании

Секретарь Дарья Г. обвинила в изнасиловании директора театра Романа Виктюка, заслуженного работника культуры Валерия Райкова, сообщает Telegram-канал 112.

По словам пострадавшей, преступление произошло в квартире Райкова после деловой встречи. Она утверждает, что Райков воспользовался ее беспомощностью после совместного распития алкоголя.

Медицинская экспертиза выявила следы насилия. Следствие установит, был ли насильником Райков. Сам он обвинения пока не комментирует.

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