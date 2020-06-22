Приговор режиссеру Серебренникову огласят 26 июня

Мещанский суд Москвы огласит приговор четырем фигурантам дела «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова 26 июня, сообщает ТАСС.

«Рассмотрение дела завершено, суд удаляется на постановление приговора, который будет оглашен 26 июня в 11 часов», — заявила судья Олеся Менделеева.

Экс-директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому обвинение запросило 5 лет колонии и штраф в 300 тыс. руб., Софье Апфельбаум и экс-директору студии Юрию Итину — по 4 года колонии и штрафы в 200 тыс. руб.

Для Кирилла Серебренникова прокурор запросил 6 лет колонии и штраф в размере 800 тыс. руб.

Фигурантами дела «Седьмой студии» являются худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, экс-гендиректор АНО «Седьмая студия» Юрий Итин, Алексей Малобродский, бывший главный бухгалтер АНО «Седьмая студия» Нина Масляева. Всех их обвиняют в хищении 133 млн рублей бюджетных денег, выделенных на развитие современного искусства в России.

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