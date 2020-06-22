Сябитова назвала «хайпом» посты Асмус и Харламова о разводе

Соведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова посчитала хайпом посты шоумена Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус, в которых супруги сообщили о разводе.

В беседе с «Газетой.Ru» ведущая пояснила, что скандал, развернувшийся вокруг Асмус из-за съемок в откровенных сценах фильма «Текст», не мог стать причиной разлада в семье.

«Такие моменты – это не повод для обсуждения внутри семьи. То, что они муссировали эту тему, – это хайп. Поэтому другие люди тут абсолютно ни при чем. Даже если травили, то это уж точно не повод для развода», — сказала Сябитова.

Она добавила, что такое заявление супруги сделали для того, чтобы привлечь к себе внимание.

«Что касается моего мнения по поводу развода, то я в это не верю. Я считаю, что это очередной хайп. Если люди разводятся, то это трагедия для семьи. Такие вещи не выставляют на всеобщий показ. Раз уж выставляется, значит эмоционально к друг другу участники этой истории не привязаны. Они спокойно на это реагируют. Когда так спокойно об этом говорят – у меня закрадываются сомнения», — заключила ведущая.

Ранее Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили, что разводятся после 8 лет брака. Они уточнили, что такое решение было принято «еще год назад».

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