Мама покойного Децла рассказала о страшном ДТП с участием артиста

Ирина Толмацкая выпустила книгу мемуаров о покойном сыне-рэпере «Кто ты, Кирилл Толмацкий?».

В частности, она рассказала о том, как большая усталость от быта и внимания публики привела к страшному ДТП с участием артиста. По словам мамы музыканта, несколько раз он засыпал за рулем. «Он прекрасно водил, однако аварии стали его преследовать. После того как половину «Мазды» убило трамваем, долго вообще не садился за руль. Перемещался на такси, гироскутере, пешком. Потом стал водить, но дозированно — по городу», — цитирует женщину «Стархит».

Рэпер Децл скончался от остановки сердца в феврале 2019 года после концерта в Ижевске. Ему было 35 лет.

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