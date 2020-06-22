«Уральские пельмени» готовят новый иск против Нетиевского

Верховный суд Российской Федерации запретил еще одной организации, имеющей прямое отношение к Сергею Нетиевскому, использовать произведения творческой группы «Уральские пельмени».

Как рассказал в беседе с изданием «СтарХит» директор коллектива Евгений Орлов, сейчас «Уральские пельмени» планируют подать еще один иск в адрес Нетиевского. «У нас будет новый виток. Подаем еще ряд исков. Выяснились очередные нарушения. У него два юридических лица и собственное ИП. Пока все юридические лица проиграли все, что можно», — рассказал Орлов

Нетиевский был директором ООО «Творческое объединение «Уральские пельмени», в 2011 году учрежденного на паритетных началах десятью участниками шоу, среди которых были Сергей Исаев, Вячеслав Мясников и др. В 2015 году участники коллектива проголосовали за освобождение Нетиевского от должности директора, после этого между ним и бывшими коллегами начались судебные разбирательства.

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