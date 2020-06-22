Прокурор потребовал для Серебренникова 6 лет колонии

Прокурор потребовал приговорить режиссера Кирилла Серебренникова к 6 годам колонии и штрафу в размере 800 тыс. руб. по делу «Седьмой студии», передает РИА «Новости».

Экс-директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому обвинение запросило 5 лет колонии и штраф в 300 тыс. руб., Софье Апфельбаум и экс-директору студии Юрию Итину — по 4 года колонии и штрафы в 200 тыс. руб.

Ранее гособвинение в Мещанском суде Москвы заявило, что считает вину режиссера по обвинению в мошенничестве доказанной.

Фигурантами дела «Седьмой студии» являются худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, экс-гендиректор АНО «Седьмая студия» Юрий Итин, Алексей Малобродский, бывший главный бухгалтер АНО «Седьмая студия» Нина Масляева. Всех их обвиняют в хищении 133 млн рублей бюджетных денег, выделенных на развитие современного искусства в России.

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