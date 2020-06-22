Фанаты «отняли» у Билана победу на Евровидении
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Фанаты конкурса Евровидение провели голосование в Twitter, «переизбрав» победителей прошлых лет. Так, певец Дима Билан переместился на девятую строчку в рейтинге 2008 года.
Согласно голосованию, на первом месте оказалась украинская певица Ани Лорак, ставшая на конкурсе второй.
«Приятно получать такие новости из Европы!» — написала Лорак в Instagram.
В свою очередь продюсер Билана Яна Рудковская сказала, что нельзя сравнивать настоящее голосование и опрос в Twitter. Она подчеркнула, что номер Билана был шикарным и неповторимым.
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