Фанаты «отняли» у Билана победу на Евровидении

Фанаты конкурса Евровидение провели голосование в Twitter, «переизбрав» победителей прошлых лет. Так, певец Дима Билан переместился на девятую строчку в рейтинге 2008 года.

Согласно голосованию, на первом месте оказалась украинская певица Ани Лорак, ставшая на конкурсе второй.

«Приятно получать такие новости из Европы!» — написала Лорак в Instagram.

В свою очередь продюсер Билана Яна Рудковская сказала, что нельзя сравнивать настоящее голосование и опрос в Twitter. Она подчеркнула, что номер Билана был шикарным и неповторимым.

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