Театральные деятели просят Минкульт отозвать иск по делу «Седьмой студии»

Более трех тысяч театральных деятелей подписали письмо министру культуры России Ольге Любимовой в защиту фигурантов дела «Седьмой студии», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе театра «Практика» Марию Никитину.

Подписавшиеся просят отозвать иск о причинении ущерба министерству культуры России, отметила Никитина.

Фигурантами дела «Седьмой студии» являются худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, экс-гендиректор АНО «Седьмая студия» Юрий Итин, Алексей Малобродский, бывший главный бухгалтер АНО «Седьмая студия» Нина Масляева. Всех их обвиняют в хищении 133 млн руб. бюджетных денег, выделенных на развитие современного искусства в России.

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