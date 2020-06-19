Адвокат Ефремова обвинил Барецкого в пиаре на ДТП

Адвокат Эльман Пашаев назвал пиаром слова музыканта Стаса Барецкого о том, что он выпивал вместе актером Михаилом Ефремовым в день смертельной аварии, сообщает РИА Новости.

Кроме того, адвокат Ефремова опроверг заявления Барецкого о его присутствии в машине актера во время ДТП. По словам Пашева, Ефремов находился в машине один.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с машиной службы доставки продуктов. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом. В крови актера были обнаружены следы наркотиков.

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