Умер актер Василий Стоноженко

Заслуженный артист России Василий Стоноженко скончался на 62-м году жизни, сообщил глава Союза театральных деятелей Москвы, актер Александр Калягин.

По словам Калягина, у Стоноженко впереди было еще множество замыслов. «Терять своих коллег очень тяжело, когда уходят артисты, которые были частью большой, яркой, прекрасной театральной семьи, в которой каждый артист занимает свою особую нишу – нестерпимо больно», — поделился он.

Стоноженко играл в театре «Сфера», снимался в телесериалах «Анна-детектив», «Высший пилотаж», «Самара-2» и «Золотая клетка». Кроме того, был актером озвучки. Его голосами говорят герои фильмов «Трансформеры: Последний рыцарь», «Игра на понижение», «Волк с Уолл-стрит», «Джон Уик», «Дракула».