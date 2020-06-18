Умер актер и режиссер Олег Борецкий

Актер и режиссер Олег Борецкий умер на 57-м году жизни, сообщил кинокритик Вячеслав Шмыров в Facebook.

По словам Шмырова, он не виделся с Борецким много лет. «Кино 90-х безвозвратно кануло вместе со временем, его породившем. Оставив о себе твердую память разве что в головах непосредственных участников и очевидцев. И нам, возможно, еще многое предстоит пересмотреть и переоценить из этого недавнего прошлого. В том числе и эту картину («За день до…» — прим. ред.)., которая, кстати, дала хороший старт целому поколению молодых актеров», — размышляет кинокритик.

Борецкий снимался в фильмах «Внимание! Всем постам…» (1985), «За день до…» (1991) и «Из жизни капитана Черняева» (2009), снял сериал «Судебная колонка».