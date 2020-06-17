Петросян ответил на подозрения в причастности к краже на похоронах Трушкина

Комик Евгений Петросян отреагировал на подозрения в причастности к краже полумиллиона рублей на похоронах сатирика Анатолия Трушкина.

По словам сына Никаса Сафронова, Луки Затравкина, укравший деньги мужчина представился помощником Петросяна Николаем. Такого помощника, утверждает артист, у него нет. «Не понимаю, о чем вы говорите. Это какая-то провокация. Первый раз слышу о таком», — цитирует сайт kp.ru Петросяна.

Сатирик Анатолий Трушкин скончался 10 июня в возрасте 78 лет. У Трушкина был диагностирован коронавирус.

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