Петросян ответил на подозрения в причастности к краже на похоронах Трушкина
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Комик Евгений Петросян отреагировал на подозрения в причастности к краже полумиллиона рублей на похоронах сатирика Анатолия Трушкина.
По словам сына Никаса Сафронова, Луки Затравкина, укравший деньги мужчина представился помощником Петросяна Николаем. Такого помощника, утверждает артист, у него нет. «Не понимаю, о чем вы говорите. Это какая-то провокация. Первый раз слышу о таком», — цитирует сайт kp.ru Петросяна.
Сатирик Анатолий Трушкин скончался 10 июня в возрасте 78 лет. У Трушкина был диагностирован коронавирус.
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