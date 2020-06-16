Сын Сафронова рассказал о краже полумиллиона рублей на похоронах Трушкина

Сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин рассказал о скандале на похоронах сатирика Анатолия Трушкина.

По словам Затравкина, на прощание с Трушкиным пришел молодой человек, представившийся помощником юмориста Евгения Петросяна. «Николай сообщил, что сам Петросян не приедет, так как боится инфекции», — цитирует Затравкина «Собеседник».

«Помощник Петросяна» помогал нести гроб, встречал венки, а после этого вскрыл машину главы ритуальной службы и украл кошелек с 502 тыс. руб. «Рядом была припаркована машина с его подельниками. Видимо, они просканировали код машинного замка. По камерам видно, как этот парень достал кошелек, положил к себе в карман и скрылся», — рассказал Затравкин.

Сейчас вора ищет полиция.

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