Болливудский актер Сушант Сингх Раджпут покончил с собой
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Болливудский актер сериалов и полнометражного кино Сушант Сингх Раджпут покончил с собой в возрасте 34 лет, сообщает The Sun.
Артиста нашли в его собственной квартире в Мумбаи. Смерть Сушанта Сингха Раджпута от суицида подтвердили медики и полицейские. Сейчас по факту смерти звезды ведется расследование. Известно, что он не оставил предсмертной записки.
За несколько дней до трагедии умерла экс-менеджер Сушанта — 28-летняя Диша Салиан. Предположительно, она тоже покончила с собой.
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