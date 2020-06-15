Болливудский актер Сушант Сингх Раджпут покончил с собой

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Сушант Сингх Раджпут Сушант Сингх Раджпут
Сушант Сингх Раджпут
@sushantsinghrajput/Instagram

Болливудский актер сериалов и полнометражного кино Сушант Сингх Раджпут покончил с собой в возрасте 34 лет, сообщает The Sun.

Артиста нашли в его собственной квартире в Мумбаи. Смерть Сушанта Сингха Раджпута от суицида подтвердили медики и полицейские. Сейчас по факту смерти звезды ведется расследование. Известно, что он не оставил предсмертной записки.

За несколько дней до трагедии умерла экс-менеджер Сушанта — 28-летняя Диша Салиан. Предположительно, она тоже покончила с собой.

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