Русский голос Сквидварда не подозревал, что Губка Боб является геем

Народный артист России Иван Агапов, чьим голосом в отечественной версии говорит персонаж мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны» Сквидвард, в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал пост в Twitter телеканала Nickelodeon, где авторы намекнули, что Губка Боб является геем.

По словам актера, во время работы над проектом он не догадывался о нетрадиционной сексуальной ориентации героя.

«Я, честно говоря, не подозревал, — признался Агапов. — Теоретически каждый может домыслить все что угодно, но, когда я смотрел мультик, у меня не возникало таких ассоциаций».

Говоря о внедрении ЛГБТ-персонажа в детский мультфильм, он выразил мнение, что «это чересчур».

«Хотя, если бы они не сделали этого заявления, в моих мозгах этого бы не возникло — не знаю, как в детских. Если сейчас сделать, что, допустим, Винни-Пуха и Пятачка тоже связывали какие-то отношений, то — если отмотать — можно сказать: «Ах, вот оно что». Но в принципе нормальный и здравый человек как-то об этом особо не догадывается», — заключил народный артист.

Ранее детский телеканал Nickelodeon в Twitter поддержал акцию «Pride month», опубликовав пост, в котором намекнул на нетрадиционную сексуальную ориентацию Губки Боба.

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