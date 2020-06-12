В Москве проходит прощание с сатириком Трушкиным

В храме Всемилостивого Спаса в московском районе Митино проходит церемония прощания с писателем-сатириком Анатолием Трушкиным. Об этом информирует РИА «Новости».

Отмечается, что гроб с телом артиста закрыт. Храм посетили друзья и коллеги Трушкина, а также различные представители культуры.

Сатирик Анатолий Трушкин скончался от коронавирусной инфекции 10 июня, ему было 78 лет.

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