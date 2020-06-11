«Он великий артист»: Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму

Актер Алексей Панин в эфире НСН высказался о смертельном ДТП с участием артиста Михаила Ефремова.

По словам Панина, ему сложно подобрать слова о трагедии. «Но Михаил Ефремов – великий артист, его нельзя сажать в тюрьму. Это мое личное мнение, я говорю коротко», — сказал Алексей Панин.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался.

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