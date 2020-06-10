Дубовицкая о Трушкине: я верила, что он выздоровеет

Умерший после заражения коронавирусом писатель-сатирик Анатолий Трушкин верил, что выздоровеет. Об этом «Газете.Ru» рассказала ведущая программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая.

«Он говорил, что пошел на поправку. С ним я разговаривала только один раз, когда он был в больнице. Я была уверена, что он выздоровеет. [Клара] Новикова тоже звонила, она с ним говорила позже меня, и тоже ей сказал, что идет на поправку», — сказала телеведущая.

Она добавила, что Трушкин был замечательным и трудолюбивым автором.

«Он был очень замечательным автором. Он не просто писал артистам номера, он потом мог еще много раз их переделать по просьбе артистов. Иногда он сам звонил актерам и говорил, что написал новые репризы, хотя номер был уже давно отдан и оплачен, — это не имело значения. Он мог через полгода или через год позвонить и сказать, что нужно что-то в этом номере переделать. Редко кто из авторов так поступает. Авторов вообще мало, которые умеют писать для юмористов, а теперь осталось еще меньше», — поделилась Дубовицкая.

Анатолий Трушкин умер в Москве в среду, 10 июня. Ему было 78 лет. В начале мая сатирик был госпитализирован с коронавирусом. Его болезнь протекала в тяжелой форме, он был подключен к аппарату ИВЛ.