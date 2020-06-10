Киану Ривз и Алекс Уинтер воссоединяются спустя 29 лет в трейлере «Билла и Теда»

Студия Orion Pictures опубликовала на YouTube трейлер третьей части научно-фантастической музыкальной комедии «Билл и Тед» Дина Паризо.

Киану Ривз и Алекс Уинтер воссоединяются через 29 лет после выхода предыдущей части кинофраншизы и снова играют путешественников во времени, которые должны спасти мир, а заодно написать суперхит. Первая часть фильма, «Невероятные приключения Билла и Теда», вышла в 1989 году, вторая, «Новые приключения Билла и Теда» — в 1991 году.

Премьера «Билла и Теда» в России должна состояться в августе.

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