Клип репера Моргенштерна обновил рекорд по дизлайкам в российском YouTube

Видеоклип российского репера Моргенштерна «Пососи» набрал наибольшее число дизлайков в истории российского сегмента YouTube. За четыре дня ролик посмотрели 15 миллионов человек, оставив 1,6 миллиона дизлайков.

В видеоролике музыкант приезжает на машине с кодом региона 666 в загородный дом с номером «пОСОси». В нем музыкант разбрасывается деньгами и рифмует «Цой» с «подавился мацой».

Ранее репер призвал фанатов в Instagram убирать лайки с видеоролика и заменять их дизлайками. При достижении нового антирекорда он пообещал выпустить трек «Cadillac», записанный совместно с музыкантом Элджеем.

Прошлый антирекорд по дизлайкам принадлежал клипу реперов Тимати и Гуфа «Москва». Этот клип набрал 1,4 млн дизлайков.

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