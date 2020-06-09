Клип репера Моргенштерна обновил рекорд по дизлайкам в российском YouTube
Видеоклип российского репера Моргенштерна «Пососи» набрал наибольшее число дизлайков в истории российского сегмента YouTube. За четыре дня ролик посмотрели 15 миллионов человек, оставив 1,6 миллиона дизлайков.
В видеоролике музыкант приезжает на машине с кодом региона 666 в загородный дом с номером «пОСОси». В нем музыкант разбрасывается деньгами и рифмует «Цой» с «подавился мацой».
Ранее репер призвал фанатов в Instagram убирать лайки с видеоролика и заменять их дизлайками. При достижении нового антирекорда он пообещал выпустить трек «Cadillac», записанный совместно с музыкантом Элджеем.
Прошлый антирекорд по дизлайкам принадлежал клипу реперов Тимати и Гуфа «Москва». Этот клип набрал 1,4 млн дизлайков.
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